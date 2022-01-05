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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесской области нашли мертвыми мужчину, женщину и троих детей – ГСЧС

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Предварительная причина смерти семьи отравление продуктами горения от топливного генератора
Предварительная причина смерти семьи – отравление продуктами горения от топливного генератора
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области 4 января нашли мертвыми пятерых человек, среди которых трое детей. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Представители полиции сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – отравление продуктами горения от топливного генератора", – говорится в сообщении.

В полиции Одесской области рассказали, что погибли 41-летний мужчина, дети в возрасте пяти, семи и девяти лет и их 71-летняя бабушка. Они находились в дачном доме в Надлиманском массиве.

"В полицию сегодня обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь. На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора", – говорится в сообщении.

Предварительная квалификация происшествия – ст. 115 Уголовного кодекса (убийство) с примечанием "несчастный случай". Тела погибших направят на экспертизу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, полиция, Одесская область, дети
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