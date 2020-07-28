В Одесской области обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула

Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором возвращался в Одессу из города Южный лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. Активист не пострадал. Инцидент произошел возле села Визирка 28 июля.

В Одесской области днем 24 июля неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. Об этом активист написал на странице в Facebook.

Он опубликовал видео, в котором показал обстрелянный автомобиль. На крыше автомобиля виден след от пули.

По словам Ганула, он возвращался в Одессу из города Южный. Неизвестные стреляли из травматического оружия и ехали на двух автомобилях: Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.

"Чудом не попали в меня. Мы начали отстреливаться. Вот такая ситуация", – сказал он.

В пресс-службе Национальной полиции по Одесской области уточнили, что инцидент произошел возле села Визирка 28 июля.

ВИДЕО

Видео: Поліція Одещини / YouTube

"Неизвестные обстреляли автомобиль, ведется полицейская операция "Перехват", – сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.