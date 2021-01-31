В Одесской области произошла стрельба возле бара, есть пострадавший

В поселке Бородино Одесской области произошел конфликт между двумя мужчинами 1964-го и 1993 годов рождения.

В Одесской области произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на полицию.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Бородино возле бара на улице Мира Болградского района (бывший Тарутинский) между двумя мужчинами 1964-го и 1993 года рождения.

Во время конфликта мужчина 1993 года рождения несколько раз выстрелил в грудь и пах оппоненту из травматического пистолета "Форт", сообщает "Думская".

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).