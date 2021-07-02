В Одесской области в заброшенном колодце погибли отец и сын – ГСЧС

"Поступило сообщение о том, что [...] малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором. [...] Сотрудники ГСЧС в дыхательном аппарате Drager достали из колодца глубиной 10 метров с мусором глубиной три метра мужчину 1972 года рождения и его сына 2012 года рождения без признаков жизни", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "причины происшествия и смерти устанавливаются".

Позже в полиции уточнили, что произошло.

По данным правоохранителей, мальчик пропал вечером 30 июня. Отец самостоятельно отправился на поиски и нашел сына в заброшенном колодце с мусором.

"Решив достать его, отец потерял сознание, по предварительным данным судебно-медицинского эксперта, из-за недостатка кислорода от продуктов гниения", – рассказали в полиции.

Тела погибших обнаружили местные жители, которые вызвали полицию и спасателей.

Правоохранители начали расследование по ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц с пометкой "несчастный случай").