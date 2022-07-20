В Одесской области взорвался бензовоз. Один человек погиб, один госпитализирован – ГСЧС

"В 21.23 поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза (взрыв) на территории морского торгового порта в городе Рени Измаильского района", – говорится в сообщении.

Загорелись три цистерны с горюче-смазочными материалами. В 22.00 пожар был локализован, а 22.48 ликвидирован на площади 600 м².

"На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины. В результате пожара получил ожоги работник порта, гражданин 1978 года рождения, который каретой скорой помощи в тяжелом состоянии, с 95% ожогами тела, госпитализирован в реанимационное отделение в Ренийскую больницу", – сообщили в ГСЧС.