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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пакистане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Более 30 человек погибло

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Автобус не был пригоден для эксплуатации
Автобус не был пригоден для эксплуатации
Фото: EPA

В пакистанской провинции Пенджаб утром 19 июля пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии 34 человека погибли и 74 получили ранения, сообщил местный телеканал ARY News, ссылаясь на представителей службы спасения.

Авария произошла в городе Дера-Гази-Хан около объездной дороги. Автобус ехал в Сиалкот из Раджанпура (оба города находятся в Пенджабе. – "ГОРДОН").

Пострадавших и погибших служба спасения доставила в ближайшую больницу, пишет Reuters. По информации директора учебной больницы в Дера-Гази-Хане Наджибуры Рехмана, число жертв может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Источники ARY News позднее рассказали, что пассажирский автобус не был пригоден для эксплуатации. В салоне автобуса максимально могло ехать 48 пассажиров, но водитель пустил 78 человек. Кроме того, транспортное средство было в неисправном состоянии. Водитель при движении держал в руках провод акселератора.

Контекст:

ДТП со смертельным исходом в Пакистане не редкость, поскольку водители редко соблюдают правила дорожного движения, а дороги в сельских районах находятся в плохом состоянии, отметило Reuters.

В прошлом месяце на юго-западе Пакистана страны столкнулись скоростные поезда, тогда погибло не менее 30 человек.

Теги: транспорт, ДТП, Пакистан, смерть, автобус, жертвы, дороги, погибшие, грузовик, пассажиры
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