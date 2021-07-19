В Пакистане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Более 30 человек погибло

Автобус не был пригоден для эксплуатации Фото: EPA

Авария произошла в городе Дера-Гази-Хан около объездной дороги. Автобус ехал в Сиалкот из Раджанпура (оба города находятся в Пенджабе. – "ГОРДОН").

Пострадавших и погибших служба спасения доставила в ближайшую больницу, пишет Reuters. По информации директора учебной больницы в Дера-Гази-Хане Наджибуры Рехмана, число жертв может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Источники ARY News позднее рассказали, что пассажирский автобус не был пригоден для эксплуатации. В салоне автобуса максимально могло ехать 48 пассажиров, но водитель пустил 78 человек. Кроме того, транспортное средство было в неисправном состоянии. Водитель при движении держал в руках провод акселератора.