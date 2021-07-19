В Пакистане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Более 30 человек погибло

Авария произошла в городе Дера-Гази-Хан около объездной дороги. Автобус ехал в Сиалкот из Раджанпура (оба города находятся в Пенджабе. – "ГОРДОН").
Пострадавших и погибших служба спасения доставила в ближайшую больницу, пишет Reuters. По информации директора учебной больницы в Дера-Гази-Хане Наджибуры Рехмана, число жертв может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.
Источники ARY News позднее рассказали, что пассажирский автобус не был пригоден для эксплуатации. В салоне автобуса максимально могло ехать 48 пассажиров, но водитель пустил 78 человек. Кроме того, транспортное средство было в неисправном состоянии. Водитель при движении держал в руках провод акселератора.
ДТП со смертельным исходом в Пакистане не редкость, поскольку водители редко соблюдают правила дорожного движения, а дороги в сельских районах находятся в плохом состоянии, отметило Reuters.
В прошлом месяце на юго-западе Пакистана страны столкнулись скоростные поезда, тогда погибло не менее 30 человек.