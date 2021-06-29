В Польше мужчина напал на украинцев за то, что говорили на родном языке

После нападения на украинца местный житель пытался убежать, но люди поймали его Фото: Spotted: MPK Poznań / Facebook

Прозошел конфликт на берегу Стшешинского озера. По словам очевидцев, мужчина стал кричать украинцам, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове, тот потерял сознание. После нападения он попытался убежать, но люди поймали его.

По информации журналистов, местный житель был нетрезв, вел себя агрессивно, к украинцам подошел, услышав их речь.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 27 июня. Пострадавшему оказали помощь, он рассказал, что обидчик оскорблял его по национальному признаку.

Фотографии задержанного опубликовали 27 июня в сообществе Spotted: MPK Poznań в Facebook.

"В Стшешинеке какой-то грубый скандал", – подписали фото.

Фото: Spotted: MPK Poznań / Facebook

Познанская прокуратура выдвинула злоумышленнику обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, ему грозит до трех лет заключения. Об этом "Укринформу" 29 июня сообщила пресс-секретарь полиции Познани Марта Мруз.

"Прокуратура выдвинула задержанному лицу обвинения по двум статьям: нанесение телесных повреждений и пренебрежение на почве национальной ненависти", – сказала она.

По словам Мруз, против злоумышленника дал показания еще один украинец по второй статье. Мужчина не арестован, он пять раз в неделю должен отмечаться в полицейском участке.