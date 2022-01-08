В Польше в ДТП погиб 29-летний украинец

Авария произошла утром 8 января. Как рассказала каналу старший сержант Каролина Зееманн из окружного управления полиции, по предварительным данным, авто, которым управлял украинец, "по неизвестным причинам" выехало на встречную полосу и столкнулось с другой машиной, которая ехала по правилам.

Украинца длительное время реанимировали, врачам удалось восстановить его жизненно важные функции, но вскоре он умер.

В аварии также пострадал 60-летний водитель другого автомобиля. Мужчина был госпитализирован, угрозы его жизни нет. На момент ДТП, по данным полиции, он был трезв.