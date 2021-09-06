В Полтаве девушка с зелеными волосами ранила из арбалета двух учителей

Информация о происшествии правоохранители получили около 10.00.

По предварительной информации, неизвестная зашла на территорию школы и выстрелила из арбалета. Полицейские уже установили личность злоумышленницы, это местная жительница.

"Сейчас она дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы действияй фигурантки выясняются", – заявили в полиции.

В каком состоянии находятся педагоги, в сообщении не сказано.

Фото: pl.npu.gov.ua

Издание "Полтавщина" уточнило, что у девушки зеленые волосы, она училась в 11-й школе до четвертого класса. Во время задержания, у нее были порезаны руки.

Следователи планируют провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уточнили журналисты.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в НПУ.