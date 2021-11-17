В Полтаве ученик на уроке распылил газовый баллончик – полиция

"В отделение №1 Полтавского райуправления полиции поступило сообщение от медиков, что к ним обратились учителя заведения, которые попросили оказать помощь детям, вероятно, отравившимся во время распыления на уроке одним из учеников газа из газового баллончика", – говорится в сообщении.

Полиция установила, что 12-летний ученик на уроке химии распылил баллончик "Перец 4".

"Медики осматривают детей, их жизни ничего не угрожает, но решено доставить их в медицинское учреждение для дополнительного осмотра", – сообщили в пресс-службе.