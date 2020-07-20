В РФ пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен в Республике Бурятия вечером 19 июля, через шесть часов он перестал выходить на связь. На борту судна находилось два члена экипажа и еще четыре пилота других самолетов.

По официальным данным, самолет совершал облет лесов, которые планируют опрыскивать от вредителей Фото: depositphotos.com (архив)

19 июля в РФ пропал самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту которого находилось шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, сообщило 20 июля министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Спасатели получили информацию, что самолет своевременно не вышел на связь, вечером 19 июля.

Борт вылетел из села Кырен Республики Бурятия, его точный маршрут следования неизвестен. По предварительной информации, полет не был согласован с авиационными властями.

К поиску самолета привлечены три борта: самолеты Ан-26 и Ан-2, а также вертолет Ми-8, проинформировало министерство.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту исчезновения самолета, сообщила пресс-служба ведомства. По его данным, судно совершало облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Начальник сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер рассказал ТАСС, что самолет перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. По его информации, руководитель авиакомпании "Феникс" знал о вылете, поэтому спасателям известен предполагаемый район поиска.

"Интерфаксу" в координационном спасательном центре сообщили, что пассажирами пропавшего Ан-2 были пилоты других самолетов. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию.