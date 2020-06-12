Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Словакии бывший ученик школы зарезал замдиректора и ранил полицейских и школьников

В словацкой школе на улице Штефаника в городе Врутки погибли два человека, еще двое детей и двое взрослых ранены, сообщает SME.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция застрелила 22-летнего мужчину, который совершил нападение с ножом
Полиция застрелила 22-летнего мужчину, который совершил нападение с ножом 
Фото: EPA

В Словакии в школе произошла резня –  22-летний бывший ученик явился в заведение с ножом. Об этом сообщает SME.

По информации издания, в результате нападения погиб заместитель директора школы. Замдиректора был первым, кого встретил в школе напавший. 

"В результате инцидента в школе на улице Штефаника в городе Врутки погибли два человека, а еще двое детей и двое взрослых были ранены. Нападение с ножом совершил бывший ученик этой школы – полиция его застрелила", – говорится в сообщении.

При задержании преступник пытался сбежать и оказывал сопротивление стражам порядка. Полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина погиб.

Во время операции по задержанию злоумышленника были ранены двое полицейских. Медики их осмотрели и сообщили, что жизням правоохранителей ничего не угрожает.

Директор школы сообщил, что не может связать инцидент с событиями из прошлого как возможную месть. 

Школа будет закрыта после нападения. 

Теги: Словакия, полиция, нападение, раненые, правоохранители, школьники, задержание, школы, полицейский, операция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS