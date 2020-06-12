В Словакии бывший ученик школы зарезал замдиректора и ранил полицейских и школьников

В словацкой школе на улице Штефаника в городе Врутки погибли два человека, еще двое детей и двое взрослых ранены, сообщает SME.

В Словакии в школе произошла резня – 22-летний бывший ученик явился в заведение с ножом. Об этом сообщает SME.

По информации издания, в результате нападения погиб заместитель директора школы. Замдиректора был первым, кого встретил в школе напавший.

"В результате инцидента в школе на улице Штефаника в городе Врутки погибли два человека, а еще двое детей и двое взрослых были ранены. Нападение с ножом совершил бывший ученик этой школы – полиция его застрелила", – говорится в сообщении.

При задержании преступник пытался сбежать и оказывал сопротивление стражам порядка. Полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина погиб.

Во время операции по задержанию злоумышленника были ранены двое полицейских. Медики их осмотрели и сообщили, что жизням правоохранителей ничего не угрожает.

Директор школы сообщил, что не может связать инцидент с событиями из прошлого как возможную месть.

Школа будет закрыта после нападения.