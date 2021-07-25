В Сумской области горело пшеничное поле площадью 90 га

Информация о пожаре в ГСЧС поступила 23 июля в 15.23.

"Пламя охватило значительную площадь и порывами ветра быстро распространялось. Для тушения привлекли восемь человек личного состава на двух пожарных автоцистернах, а также две единицы приспособленной техники местного агропредприятия – "Камаз" с 10-тонной бочкой воды и трактор с дисковой бороной", – отметили в релизе.

В течение часа пожар локализовали на площади до 5 га пшеницы, позже его ликвидировали. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.