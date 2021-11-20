В Сумской области насмерть привалило песком 12-летнего подростка

"Выездом на место происшествия предварительно установлено, что двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. Но из-за оползня почвы один из них оказался под завалом. Спасатели вытащили ребенка. Однако, несмотря на реанимационные меры, мальчика спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что спасатели прибыли на место происшествия после того, как товарищ засыпанного подростка побежал за помощью к местной жительнице, и уже та позвонила на линию "101".

"На одной из сторон котлована спасатели увидели фрагмент капюшона, который выглядывал на поверхность. Они оперативно приступили к раскапыванию почвы и на глубине около 30 см наткнулись на мальчика 2009 года рождения, которого без признаков жизни достали на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи", – объяснили в ГСЧС.