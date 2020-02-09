В Тернополе двух людей засыпало землей – полиция

Двух мужчин завалило землей, когда они копали траншею для теплотрассы в одной из новостроек Тернополя, сообщили в полиции.

В пресс-службе Тернопольского городского совета сообщили, что по условиям контракта, подрядчики не имели права работать ночью, в выходные и праздничные дни Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернополе двух мужчин засыпало землей. Об этом 9 февраля проинформировали в полиции Тернопольской области.

"8 февраля в 1.46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на строительстве. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы в одной из новостроек Тернополя в результате сдвига грунта завалило землей двух рабочих", – рассказали в пресс-службе.

Один из погибших был родом из Одесской области, второй – из Донецкой.

"По предварительным данным, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности", – отметили в полиции.

Правоохранители внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе Тернопольского городского совета сообщили УНИАН, что погибшие являются работниками предприятия РБК "Спецстроймонтаж" (город Киев), с которым КП "Тернопольводоканал" заключило соглашение на замену и санацию водопроводных и канализационных сетей.

В горсовете подчеркнули, что по условиям контракта, подрядчики не имели права работать ночью, в выходные и праздничные дни. Работы должны были проводить только в дневное время.

По факту гибели двух рабочих проводят проверку специалисты Госгорпромнадзора.