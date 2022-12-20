В Тернопольской области деньгами забило канализацию

"Уважаемые жители Лановецкой общины и Украины. Не забивайте канализацию, пользуйтесь банковскими учреждениями.

P.S.: Лучше донатьте на ВСУ", – написал он, комментируя видео с полусожжеными банкнотами.

Казновецкий рассказал "Суспільному", что видео, опубликованное в Facebook, ему предоставили местные коммунальщики, которые чистили канализацию.

"Работники коммунального предприятия нашли обожженные купюры. Деньги настоящие. Это преимущественно евро и фунты. По словам работников, было найдено до семисот евро только сотнями, сколько их утекло в канализацию, на данный момент неизвестно. Коммунальщики извлекли только те, которые забили канализационные стоки", – рассказал городской голова Лановцов.

По словам Казновецкого, при каких обстоятельствах деньги попали в канализацию, в городе не знают.