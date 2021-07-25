В Тернопольской области оторвавшийся от грузовика прицеп протаранил ресторан

По данным издания, водитель ехал по улице Галицкой и не справился с управлением.
"Второй прицеп от автомобиля оторвался и влетел на скорости в ресторан, который расположен на обочине дороги. Прицеп протаранил ограждение и врезался в летнюю площадку ресторана, а также пробил стену заведения. К счастью, в тот момент посетителей в заведении не было. В зале только официанты и бармен, однако они не пострадали", – сообщили журналисты.
Местные жители рассказали, что на прошлой неделе в ресторане праздновали свадьбу и было много людей. В день аварии в заведении должны были состояться торжества, но свадьбу перенесли.
Местный активист Роман Довбенко потребовал привлечь к ответственности службу автомобильных дорог за выдачу разрешения на размещение развлекательного заведения в зоне проезжей части. Об этом он написал в Facebook 24 июля.
"Если такое разрешение не предоставлялось, тогда требую привлечь к ответственности владельца данного развлекательного заведения за незаконное размещение ресторана", – написал Довбенко.
Zaxid.net отметило, что тернопольские правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.