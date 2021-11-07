В Турции во время пешего похода погиб гражданин Украины – МИД

Группа украинских туристов, которая была с погибшим, пока не может вернуться домой Фото: depositphotos.com

"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции", – рассказал он.

По словам Николенко, украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими правоохранителями, а также поддерживают связь с туристами и родственниками погибшего.

Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования.