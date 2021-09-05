В Украину пытались ввезти продукцию Apple на $650 тыс.

Новую технику хотели ввезти через пункт пропуска "Шегини" под видом бывших в употреблении запчастей. Водитель микроавтобуса указал в декларации 1500 кг запчастей, однако таможенники нашли также 181 іPhone, 1300 наушников AirPods, 40 Apple Pencil, 10 I Mac, 96 iPad Air, 73 MacBook Pro, 38 iPad Pro и 594 бывших в употреблении іPhone разных моделей.

"По предварительной оценке, стоимость незадекларированного товара составляет $650 тыс. В отношении водителя составили протокол о нарушении таможенных правил. Технику Apple изъяли на склад таможни", – говорится в сообщении.