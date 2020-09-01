В университете Львова разоблачили наркогруппировку. Завлабораторией варил метадон – прокурор

Прокуратура Львовской области в одном из университетов Львова задокументировала изготовление для сбыта метадона весом около 3 кг и ценой более 1,8 млн грн, сообщили в ведомстве.

За один раз изготавливалась партия наркотиков весом от 1 кг, сообщили в прокуратуре Львовской области Фото: depositphotos.com

В одном из университетов Львова химик, заведующий лабораторией на рабочем месте изготавливал метадон и распространял его при помощи сотрудников кальян-бара. Об этом 31 августа сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в Facebook.

"Разоблачили группу лиц, организовавших в львовском учебном заведении не что иное, как нарколабораторию. По версии следствия, речь идет о четырех львовянах: организаторе -– совладельце львовского кальян-бара, заведующем лабораторией одного из львовских вузов (химике, который изготавливал наркотическое средство, работнике кальян-бара (со-организаторе, администраторе сайта), сотруднике кальян-бара (фасовщике и распространителе)", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, за один раз изготавливалась партия весом от 1 кг. Стоимость метадона на черном рынке за 1 гр. начинается от 600 грн.

"Сейчас задокументировано изготовление для сбыта метадона весом почти 3 кг и ценой более 1,8 млн грн. Сегодня они задержаны при реализации еще более 1 кг по цене около 700 тыс. грн", – отметила Диденко.

По ее словам прокуратура готовит подозрения с предыдущей правовой квалификацией ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч.2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины и ходатайства об избрании меры пресечения.