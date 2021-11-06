В Виннице пьяный гражданин России снял украинский флаг со здания ТРЦ – полиция

35-летний мужчина убегал от охранников ТРЦ и по дороге выбросил флаг в кусты, отметили в полиции.

"Предварительно установлено, что около 5.00, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он вылез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда бежал от охранников. Злоумышленник дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спор со знакомым", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс. – 34 тыс. грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.