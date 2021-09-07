В Винницкой области отравились трое детей, двое из них умерли. В полиции подозревают, что они съели лесные ягоды или грибы

Двое детей – сестры в возрасте четырех и 13 лет – умерли в больнице. Их госпитализировали 5 сентября, во время оказания медицинской помощи девочки скончались.

Еще один ребенок – 12-летний мальчик – находится в больнице.

Каким веществом отравились дети, неизвестно. В полиции подозревают, что они могли съесть лесные ягоды или грибы.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, окончательно причину смерти девочек установят по результатам судмедэкспертизы.