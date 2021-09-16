В Закарпатской области троим подросткам сообщили о подозрении в изнасиловании 14-летней девушки – полиция

"14 сентября, в полицию обратилась 63-летняя жительница одного из районов Закарпатья и сообщила, что ее 14-летнюю внучку изнасиловали. Следователи и оперативники полиции Закарпатья выяснили, что происшествие случилось 24 августа этого года. Полицейские оперативно установили и разыскали причастных к преступлению – двух 15 летних и 14-летнего подростков, односельчан потерпевшей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что полицейские "провели все необходимые первоочередные следственные действия, собрали достаточно доказательств" и сообщили троим подросткам о подозрении в групповом изнасиловании несовершеннолетнего лица. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде безальтернативного ареста.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.