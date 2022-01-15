В Запорожье маршрутка врезалась в авто ГСЧС, которое ехало на пожар

"Водитель маршрутного такси Mercedes Sprinter, не заметив и не услышав спецсигналы экстренного авто, направлявшегося на пожар, совершил столкновение с пожарно-спасательным автомобилем. По предварительным данным, водитель маршрутки отвлекся на телефон и из-за своей опрометчивости спровоцировал ДТП", – говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал.

"На пожар, куда направлялись спасатели, пришлось отправить другое подразделение ГСЧС, что отняло драгоценное время для оказания оперативной помощи людям", – сообщили в пресс-центре.