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В Запорожье покупатель выстрелил владельцу магазина в лицо из-за требования надеть маску – полиция

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Травматический пистолет у подозреваемого изъяли
Травматический пистолет у подозреваемого изъяли
Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье 29 ноября произошла стрельба в магазине. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.

Правоохранители установили, что произошел конфликт между владельцем магазина и посетителем из-за нежелания последнего надевать маску.

"В результате возникла потасовка, покупатель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся уже с оружием в руках. Он совершил из него выстрел в лицо предпринимателю и скрылся. По показаниям потерпевшего и очевидцев происшествия, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен житель Запорожья 1972 года рождения.

"У нарушителя было разрешение на оружие. Травматический пистолет у него изъят", – проинформировали в пресс-службе.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Ему планируют избрать меру пресечения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, стрельба, полиция, маска
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