В Запорожье покупатель выстрелил владельцу магазина в лицо из-за требования надеть маску – полиция

Правоохранители установили, что произошел конфликт между владельцем магазина и посетителем из-за нежелания последнего надевать маску.

"В результате возникла потасовка, покупатель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся уже с оружием в руках. Он совершил из него выстрел в лицо предпринимателю и скрылся. По показаниям потерпевшего и очевидцев происшествия, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен житель Запорожья 1972 года рождения.

"У нарушителя было разрешение на оружие. Травматический пистолет у него изъят", – проинформировали в пресс-службе.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Ему планируют избрать меру пресечения.