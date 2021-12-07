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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье школьницы избили ровесниц и сняли это на видео – полиция

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По факту избиения открыто уголовное производство по двум статьям
По факту избиения открыто уголовное производство по двум статьям
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook

Полиция начала расследование по факту избиения детей на спортплощадке в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 7 декабря.

В полиции отметили, что 22 ноября в полицию обратились родители потерпевших, заявившие об их избиении. Полиция выяснила, что инцидент произошел на одной из спортплощадок города. Тогда предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение).

"Все потерпевшие девушки 2007, 2008 и 2005 годов рождения были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно ее выводам, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается... В ходе следственных действий сотрудники полиции установили личности нарушительниц, наносивших травмы. Это четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет", – говорится в сообщении.

6 декабря полиция обнаружила в одном из запорожских пабликов видео, на котором несколько девушек наносят телесные повреждения трем школьницам и требуют перевести деньги на их банковскую карту. После публикации ролика уголовное производство переквалифицировали на ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Злоумышленницам намерены сообщить о подозрении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, полиция, дети, избиение, подростки
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