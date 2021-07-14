В Житомирской области 15-летнюю девушку подозревают в убийстве 14-летнего подростка

Утром 13 июля в полицию поступило сообщение о пропаже подростка. Тело ребенка правоохранители нашли неподалеку, в заброшенном здании под завалами кирпичей.

"Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею. В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы села Шатрище. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20.00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт", – говорится в сообщении.

Олейник сказал, что показания девушки сначала были неправдивыми.

"Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий на месте происшествия и во дворе подозреваемой мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим сейчас юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", – сказал начальник областной полиции.

Девушку задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"По действующему законодательству, за умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении пресс-службы.