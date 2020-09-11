В Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб

11 сентября в Житомирской области между населенными пунктами Яжберень и Народичи разбился дельтаплан. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб", – говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что спасатели предотвратили пожар или взрыв.
В полиции Общественному рассказали, что погибшему пилоту было 59 лет, он жил в пгт Озерное.