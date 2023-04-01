Во Львове в доме взорвалась граната. есть погибший и пострадавший – полиция

Информацию о взрыве на улице Замарстиновской во Львове полиция получила 31 марта около 22.30.

Как установили правоохранители, в квартире взорвалась граната, вероятно, РГН. В результате взрыва гость, 44-летний житель Чернигова, получил телесные повреждения, от которых умер на месте происшествия, а хозяин дома, 52-летний львовянин, госпитализирован с тяжелыми травмами", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до 15 лет.



