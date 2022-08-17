Во Львовской области автобус столкнулся с двумя грузовиками, есть погибший и пострадавшие – полиция

ДТП произошло около 12.40 на трассе Киев – Чоп, в селе Нагорное Стрыйского района.

"Столкнулись два грузовых автомобиля Volvo с полуприцепами-автоцистернами и пассажирский автобус Mercedes. В результате столкновения один из пассажиров автобуса, 57-летний житель города Калуш, от полученных травм умер на месте происшествия. Еще четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Личные данные и диагнозы участников ДТП уточняются", – говорится в сообщении.