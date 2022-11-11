Во Львовской области будут судить мужчину, которого обвиняют в попытке убийства гранатой нескольких людей – полиция

"Намереваясь присвоить более $50 тыс., которые злоумышленник получил от знакомых для покупки автомобилей, он пытался лишить их жизни, взорвав гранату в салоне авто, в котором находилось четыре человека", – сообщили в полиции.

В полиции отметили, что событие произошло 27 мая около 14.00.

"В полицию поступило сообщение о взрыве в автомобиле Mitsubishi на парковке одной из гостиниц, расположенной во Львовском районе возле государственной границы с Республикой Польша. В автомобиле взорвалась граната Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры – 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых – ее сверстники, а третий – 43 лет. Все – жители Киевской области", – говорится в сообщении.

Также в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – 41-летний киевлянин, с которым у них были общие дела.

"За несколько недель до происшествия злоумышленник предложил своим знакомым передать ему значительную сумму средств, за которые он должен был приобрести автомобили за границей, доставить их на территорию Украины, после чего отдать клиентам. Знакомые передали мужчине $50 тыс., однако автомобили он не приобрел, а деньги присвоил. Через некоторое время клиенты стали все активнее интересоваться, почему они до сих пор не получили свои автомобили – тогда злоумышленник заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы, и вместе с будущими владельцами приехал на Львовщину встречать несуществующие авто. Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства не собирался, он решил убить своих клиентов. Когда все сели в автомобиль Mitsubishi, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой, которую приобрел заранее", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 5, 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.