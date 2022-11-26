Во Львовской области местный житель упал в колодец и провел там три дня – полиция

"25 ноября около 13.00 в полицию обратилась 70-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что ее 45-летний сын три дня назад вышел из дома и не вернулся. [...] При осмотре места жительства разыскиваемого полицейский офицер Лопатинской территориальной общины обнаружил мужчину в колодце возле домохозяйства", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что мужчину вытащили полицейский вместе со спасателями, которые прибыли на место происшествия.

"Ему оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в медучреждение. Сейчас его жизни ничто не угрожает", – объяснили в полиции.