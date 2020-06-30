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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львовской области молния попала в женщину, которая находилась в своем доме

Во время грозы 37-летняя Галина Герелей сидела в своем доме в Жовковском районе спиной к розетке, когда в нее попала молния.

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Герелей была госпитализирована в тяжелом состоянии
Герелей была госпитализирована в тяжелом состоянии 
Скриншот: tsn.ua

27 июня во время грозы в Жовковском районе Львовской области молния попала в женщину 1983 года рождения, сообщил в Facebook департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации. 

Инцидент произошел около 22.20 в селе Малые Передремихи. 

Травмированная в тяжелом состоянии попала во Львовскую больницу скорой медицинской помощи, отметили в ОГА. 

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/3023768330994000

В медучреждении Zaxid.net сообщили, что сейчас состояние женщины удовлетворительное.

Как выяснило издание, женщина 27 июня гуляла на улице с двумя детьми. Когда начался дождь, они побежали домой и выключили из розеток все электроприборы. Вскоре началась сильная гроза. Во время грозы женщина сидела спиной к розетке. В какой-то момент она почувствовала, что молния попала ей в спину. 

Телеканал "1+1" сообщил, что пострадавшую зовут Галина Герелей.

"Я спиной сидела к розетке, слышу – выстрел в меня, и свет погас. Начало сильно болеть, ноги отказывали... Меня так ударило, что аж розетку вырвало", – рассказала Герелей. 

На спине женщины остался след, который напоминает "паутину из маленьких шрамов", сообщил телеканал. Пострадавшая остается под наблюдением кардиологов.

В результате инцидента в доме Герелей перегорели все электроприборы. 

Опрошенные "1+1" эксперты сказали, что основная причина несчастного случая отсутствие молниезащиты дома, из-за чего разряд молнии попал прямо в домашнюю электросеть. 

Во Львовской ОГА дали несколько рекомендаций, как обезопасить себя во время грозы:

  • безопаснее всего находиться в помещении с громоотводом;
  • если гроза застала человека в городе, нужно спрятаться в магазине, подъезде или в крайнем случае переждать грозу под навесом у стен зданий;
  • не стоит передвигаться на велосипедах и мотоциклах, находиться в автомобилях безопасно;
  • нужно избегать открытой местности и воды;
  • нежелательно находиться у костра;
  • молния обычно бьет в самую высокую точку на своем пути, поэтому если человек по какой-то причине остался в поле, нужно спрятаться в любом возможном углублении, присесть и пригнуть голову, при этом лежать на мокрой земле не рекомендуется;
  • молния чаще всего попадает в высокие деревья (дуб, тополь, сосну), поэтому чем меньше дерево, под которым прячется человек, тем безопаснее;
  • не нужно бежать: чем шире шаг, тем опаснее для человека удар молнии;
  • нельзя прикасаться к мокрым, железным, электрическим предметам, потому что в них молнии попадают чаще всего;
  • нельзя пережидать грозу возле линии электропередач, поскольку электричество в любом виде притягивает молнию;
  • опасно разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный он является магнитом для молний. 
https://www.facebook.com/dczlvoda/videos/571079517129174/

Теги: Львовская область, Львовская ОГА, молния
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