Во Львовской области молния попала в женщину, которая находилась в своем доме

Во время грозы 37-летняя Галина Герелей сидела в своем доме в Жовковском районе спиной к розетке, когда в нее попала молния.

Герелей была госпитализирована в тяжелом состоянии Скриншот: tsn.ua

27 июня во время грозы в Жовковском районе Львовской области молния попала в женщину 1983 года рождения, сообщил в Facebook департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Инцидент произошел около 22.20 в селе Малые Передремихи.

Травмированная в тяжелом состоянии попала во Львовскую больницу скорой медицинской помощи, отметили в ОГА.

В медучреждении Zaxid.net сообщили, что сейчас состояние женщины удовлетворительное.

Как выяснило издание, женщина 27 июня гуляла на улице с двумя детьми. Когда начался дождь, они побежали домой и выключили из розеток все электроприборы. Вскоре началась сильная гроза. Во время грозы женщина сидела спиной к розетке. В какой-то момент она почувствовала, что молния попала ей в спину.

Телеканал "1+1" сообщил, что пострадавшую зовут Галина Герелей.

"Я спиной сидела к розетке, слышу – выстрел в меня, и свет погас. Начало сильно болеть, ноги отказывали... Меня так ударило, что аж розетку вырвало", – рассказала Герелей.

На спине женщины остался след, который напоминает "паутину из маленьких шрамов", сообщил телеканал. Пострадавшая остается под наблюдением кардиологов.

В результате инцидента в доме Герелей перегорели все электроприборы.

Опрошенные "1+1" эксперты сказали, что основная причина несчастного случая – отсутствие молниезащиты дома, из-за чего разряд молнии попал прямо в домашнюю электросеть.

Во Львовской ОГА дали несколько рекомендаций, как обезопасить себя во время грозы: