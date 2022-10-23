Во Львовской области на переезде столкнулись автомобиль и поезд, есть погибшие и пострадавшие – полиция

Авария произошла около 00.30 в воскресенье в селе Оброшино Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 530, 20-летний житель одного из сел Львовского района, на регулируемом железнодорожном переезде столкнулся с электропоездом "Ужгород-Львов" под управлением 29-летнего жителя Николаева Стрыйского района. От полученных в результате ДТП травм двое пассажиров автомобиля – жители района, мужчины в возрасте 20 и 21 год, – погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения и госпитализированы в реанимацию.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.



