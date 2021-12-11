Во Львовской области пьяный мужчина с ножом напал на правоохранителей – полиция

В полицию накануне вечером поступило сообщение, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, "ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим".

"Правоохранители пытались призвать мужчину к порядку, однако тот не реагировал на законные требования, сопротивлялся и напал на полицейских с ножом. Правоохранители применили по отношению к правонарушителю спецсредства и задержали его", – говорится в сообщении.

Полиция установила, что злоумышленник – 35-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении правоохранителя). Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.