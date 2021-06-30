Во время полумарафона во Львове остановка сердца была у еще одного бегуна

Речь идет о 53-летнем мужчине, у которого во время полумарафона остановилось сердце. Медикам удалось его реанимировать, пострадавшего доставили в областной кардиоцентр.

Контекст:

Во время полумарафона во Львове 27 июня от остановки сердца погиб 23-летний Никита Носадчук. Он не добежал до финиша около 200 м.

Причиной остановки сердца считают обезвоживание, сообщили во Львовском горсовете. Также участник марафона бежал с очень высоким пульсом.

Львовский полумарафон проводился шестой раз, сообщали на сайте горсовета. Он предусматривал индивидуальные забеги на 21 км, 10 км и 4,2 км. Кроме индивидуальных дистанций, также были предусмотрены командные соревнования, эстафета, детские старты (1000 м, 500 м и 100 м) и семейный забег (1,6 км).