ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Возле офиса "Свободы" в Киеве произошли столкновения, пострадали трое полицейских

Конфликт между представителями партии "Свобода" и правоохранителями произошел вчера вечером. По словам свободовцев, полицейские хотели задержать депутата Киевсовета от партии "Свобода", ветерана АТО Владимира Назаренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В полиции сообщили, что прибыли в офис организации "для проведения процессуальных действий"
В полиции сообщили, что прибыли в офис организации "для проведения процессуальных действий" 
Фото: Олег Тягнибок / Facebook

Вечером 2 сентября возле офиса одной из общественных организаций в Киеве произошел конфликт между членами этой организации и правоохранителями, проинформировала пресс-служба киевского главка полиции.

В сообщении не упоминается название организации, указано, что она находится на улице Тургеневской. Лидер партии "Свобода", бывший народный депутат Олег Тягнибок написал в Facebook, что конфликт произошел возле киевского офиса политсилы.  

https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/posts/3432254856795204

Пресс-служба полиции сообщила, что трое сотрудников департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис организации "для проведения процессуальных действий" (каких именно – не уточняется). 

"В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", – сказано в сообщении.

На место инцидента приезжала следственно-оперативная группа. Информацию о нем зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. 

Тягнибок утверждает, что полицейские хотели задержать депутата Киевсовета от партии "Свобода", ветерана АТО Владимира Назаренко. По словам политика, под офисом партии находилось около 50 полицейских и спецназовцев. 

"Полиция отступила. Один за всех и все за одного!" – написал Тягнибок около полуночи. 

По каким причинам Назаренко хотели задержать, ни полиция, ни свободовцы не уточнили. Бывший народный депутат, заместитель председателя партии "Свобода" Андрей Ильенко утверждает в Facebook, что его однопартийца хотят посадить "за "хулиганские действия" против чиновников-коррупционеров". 

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/4990747807632636

Теги: ВО Свобода, Киев, Олег Тягнибок, Андрей Ильенко, полиция, столкновения, Киевсовет, правоохранители, конфликт, Владимир Назаренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом
Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Клум снялась полностью обнаженной
Клум снялась полностью обнаженной
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS