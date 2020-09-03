Возле офиса "Свободы" в Киеве произошли столкновения, пострадали трое полицейских

Конфликт между представителями партии "Свобода" и правоохранителями произошел вчера вечером. По словам свободовцев, полицейские хотели задержать депутата Киевсовета от партии "Свобода", ветерана АТО Владимира Назаренко.

В полиции сообщили, что прибыли в офис организации "для проведения процессуальных действий" Фото: Олег Тягнибок / Facebook

Вечером 2 сентября возле офиса одной из общественных организаций в Киеве произошел конфликт между членами этой организации и правоохранителями, проинформировала пресс-служба киевского главка полиции.

В сообщении не упоминается название организации, указано, что она находится на улице Тургеневской. Лидер партии "Свобода", бывший народный депутат Олег Тягнибок написал в Facebook, что конфликт произошел возле киевского офиса политсилы.

Пресс-служба полиции сообщила, что трое сотрудников департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис организации "для проведения процессуальных действий" (каких именно – не уточняется).

"В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", – сказано в сообщении.

На место инцидента приезжала следственно-оперативная группа. Информацию о нем зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Тягнибок утверждает, что полицейские хотели задержать депутата Киевсовета от партии "Свобода", ветерана АТО Владимира Назаренко. По словам политика, под офисом партии находилось около 50 полицейских и спецназовцев.

"Полиция отступила. Один за всех и все за одного!" – написал Тягнибок около полуночи.

По каким причинам Назаренко хотели задержать, ни полиция, ни свободовцы не уточнили. Бывший народный депутат, заместитель председателя партии "Свобода" Андрей Ильенко утверждает в Facebook, что его однопартийца хотят посадить "за "хулиганские действия" против чиновников-коррупционеров".