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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция больше не считает взрыв в Днепре несчастным случаем

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По результатам экспертизы, один из жителей квартиры скончался не от взрыва, а от колото-резаного ранения в грудь
По результатам экспертизы, один из жителей квартиры скончался не от взрыва, а от колото-резаного ранения в грудь
Фото: dsns.gov.ua

Правоохранители переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва в центре Днепра 15 августа с "несчастного случая" на "умышленное убийство" и "самоубийство". Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

15 августа после взрыва в однокомнатной квартире двухэтажного дома обнаружили погибших 55-летнего мужчину и 51-летнюю женщину.

Согласно результатам судебно-медицинского вскрытия, мужчина скончался от колото-резаного ранения груди, а женщина – от острого отравления оксидом углерода.

"Одна из версий событий – конфликт между супругами, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужу, от чего последний скончался. После этого женщина решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву", – сообщили в полиции.

Следователи Днепровского районного управления полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 115 (с пометкой "самоубийство") и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

ТСН в сюжете о взрыве 15 августа сообщала, что по словам соседей, супруги прожили в этом доме несколько лет. Из их квартиры часто были слышны скандалы. Дом после взрыва остался без газоснабжения и электропитания.

Теги: взрыв, газ, убийство, Днепр, самоубийство, отравление, конфликт, суицид, вскрытие, дом
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