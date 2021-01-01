Застряли 74 человека. На горнолыжном курорте во Львовской области сломался подъемник

На горнолыжном курорте в Славском сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали с канатной дороги застрявших на ней людей. Среди них были 13 детей и три беременные женщины.

В поселке Славское Львовской области, где расположен горнолыжный курорт, 1 января остановилась канатная дорога из-за выхода из строя трансформаторной подстанции. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о происшествии поступила в ГСЧС в 13.35. Примерно через час спасатели начали эвакуацию туристов.

"Всего на подъемнике находилось 74 человека. Температура воздуха +1. По состоянию на 16.05 с кресельного подъемника сняли всех людей, среди них были 13 детей и три беременные женщины", – отметили в ГСЧС.

В спасательной операции принимали участие 16 сотрудников ГСЧС и две единицы техники.