Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину – глава Минэнерго

После отказа американской компании Louisiana Natural Gas Exports от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину дополнительных коммуникаций не было, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец.

Буславец: Действительно, был отказ Фото: Ольга Буславец / Facebook

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около 5 млрд м³ газа в год. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", – заявила она.

Буславец уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

27 мая Кабинет Министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports и правительством, который предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из США.

Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале публиковал документ, согласно которому предусматривался ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд м³, стоимость определят в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.



