Директору аэропорта Кривого Рога сообщили о подозрении

Директора коммунального предприятия "Международный аэропорт Кривой Рог" Игоря Лашина подозревают в махинациях со строительством ограждения вокруг аэропорта, что привело к убыткам на 5,3 млн грн. Ему сообщили о подозрении. Об этом 11 января уведомила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Криворожской местной прокуратуры №3 сообщили о подозрении директору коммунального предприятия "Международный аэропорт Кривой Рог" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем с целью завладения бюджетными средствами он подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена.
"В результате таких действий государству нанесено более 5,3 млн грн убытков", – отметили в Офисе генпрокурора.
В СБУ рассказали, что во время проведения обысков в помещениях аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.