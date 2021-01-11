Директору аэропорта Кривого Рога сообщили о подозрении

В Офисе генерального прокурора рассказали, что директору коммунального предприятия "Международный аэропорт Кривой Рог" Игорю Лашину сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В Офисе генпрокурора сообщили, что государству нанесено более 5,3 млн грн убытков Фото: ssu.gov.ua

Директора коммунального предприятия "Международный аэропорт Кривой Рог" Игоря Лашина подозревают в махинациях со строительством ограждения вокруг аэропорта, что привело к убыткам на 5,3 млн грн. Ему сообщили о подозрении. Об этом 11 января уведомила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Криворожской местной прокуратуры №3 сообщили о подозрении директору коммунального предприятия "Международный аэропорт Кривой Рог" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем с целью завладения бюджетными средствами он подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена.

"В результате таких действий государству нанесено более 5,3 млн грн убытков", – отметили в Офисе генпрокурора.

В СБУ рассказали, что во время проведения обысков в помещениях аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.