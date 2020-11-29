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Facebook может выпустить свою криптовалюту Libra в январе – Financial Times

Криптовалюта компании Facebook под названием Libra ожидает одобрения от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии. Ее могут выпустить в январе следующего года с привязкой к доллару США, сообщила газета Financial Times.

Facebook может представить в январе один стейблкоин, привязанный к доллару
Facebook может представить в январе один стейблкоин, привязанный к доллару
Фото: EPA

Социальная сеть Facebook может представить свою криптовалюту Libra в январе следующего года в ограниченном формате, пишет американская газета Financial Times 27 ноября со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

Ассоциация Libra в апреле этого года планировала выпустить цифровые версии нескольких валют, а также "цифровую комбинацию" всех монет. По информации Financial Times, в январе Facebook сможет представить только один стейблкоин, привязанный к доллару США. 

Выпуск с привязкой к остальным валютам возможен в будущем. Цифровой актив сейчас ожидает одобрения от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), сообщает газета.

Критики новой валюты говорили, что переход на одновалютные монеты ударит по пользователям, поскольку им придется конвертировать валюту с дополнительными затратами.

Facebook в апреле отказался от планов по разработке единой цифровой валюты в рамках проекта Libra. Тогда компания приняла решение выпустить несколько стейблкоинов, курс которых могут  привязать к национальным валютам разных стран, например, доллару США, евро, британскому фунту и сингапурскому доллару, сообщал  финансовый сайт Coindesk.

"Каждый стейблкоин будет обеспечен резервом высококачественных активов и краткосрочных государственных ценных бумаг, так что их стоимость будет сохранена. Такая модель поможет взаимодействовать с центральными банками и государственными учреждениями", – говорил вице-председатель ассоциации  Libra Данте Диспарте.

Социальная сеть представила собственную криптовалюту Libra 18 июня 2019 года.

Теги: Facebook, евро, доллар, монеты, финансы, криптовалюта
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