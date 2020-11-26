Facebook заплатил почти $53 тыс. штрафа за отказ перенести сервера в РФ

Штраф на соцсеть Facebook в размере 4 млн рублей российский суд наложил в феврале этого года. 26 ноября стало известно, что соцсеть его оплатила.

Вместе с Facebook под штрафные санкции попал и Twitter Фото: depositphotos.com

Соцсеть Facebook оплатила штраф в размере 4 млн рублей ($52,8 тыс.), который ей назначил российский суд за отказ перенести в Россию сервера с данными россиян. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Таганском суде Москвы.

В связи с этим приставы прекратили в отношении Facebook исполнительное производство о принудительном взыскании штрафа.

Штраф на соцсеть был наложен в феврале этого года. Вместе с Facebook под штрафные санкции попал и Twitter – однако эта соцсеть еще ничего не выплачивала.

21 января глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что против социальных сетей Facebook и Twitter начато административное производство, поскольку они не представили информацию "о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации или информацию о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет".

11 декабря 2019 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. (около $7540) за отказ подключиться к реестру сайтов, запрещенных в РФ для фильтрации поисковой выдачи.