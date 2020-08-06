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Глава киберполиции Украины не задекларировал дом в Киеве площадью 221 м², принадлежащий матери – "Слідство.інфо"

По данным жураналистов "Слідство.інфо", дом матери, который не указал в своей электронной декларациии глава киберполиции Украины Александр Гринчак, может стоить от 7,5 млн грн. Гринчак подтвердил, что дом принадлежит его матери, но не ответил, проживает ли там сам.

Гринчак указывал в декларации две квартиры в Киеве
Гринчак указывал в декларации две квартиры в Киеве
Фото: mvs.gov.ua

Начальник департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Гринчак не указал в электронной декларации дом в Киеве, которым официально владеет его мать. Об этом 5 августа сообщило "Слідство.інфо".

Дом площадью 221 м² находится на берегу Днепра в Оболонском районе Киева в комплексе "Итальянский квартал".

В 2016 году дом купила мать Гринчака Людмила, а в ноябре 2017 года Киевсовет передал ей в собственность земельный участок под этим домом, сообщили журналисты.

"По нашим подсчетам, с учетом цен на другие дома комплекса, жилье на 221 м² здесь может стоить от 7,5 млн грн. Людмила Гринчак не владеет ни одним бизнесом, которым можно было бы объяснить происхождение средств на покупку этой недвижимости", – говорится в материале.

"Слідство.інфо" также обратило внимание, что в декларациях Гринчак указывал мать как члена семьи, но не упоминал об этом доме.

"Мы выяснили, что киберполицейских с семьей сейчас может жить именно там. В частности, у дома на территории "Итальянского квартала", которым владеет мать Гринчака, мы зафиксировали автомобиль, которым пользуется его жена", – добавили авторы расследования.

На вопрос журналистов о незадекларированном доме Гринчак ответил, что он принадлежит матери, а на реплику, что он там проживает, глава киберполиции не ответил.

"Обращайтесь официально, будем вам все сообщать. Давайте, все, до свидания", – заявил он.

Гринчак был назначен главой киберполиции 19 октября 2019 года. В декларации за 2019 год он указал, что владеет квартирой в Киеве площадью 70 м² вместе с отцом, матерью и братом, а проживает с женой и дочерью в квартире площадью 79,9 м² в столице.

Теги: расследование, киберполиция, электронное декларирование, Александр Гринчак
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