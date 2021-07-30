Гривна подешевела относительно основных валют

К доллару гривна подешевела на три копейки – с 26,86 грн/$ до 26,89 грн/$.

Курс гривны к евро упал на 22 копейки – с 31,70 грн/€ до 31,92.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,65/10 руб. до 3,67/10 руб.