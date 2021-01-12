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Гривна укрепилась к доллару после некоторого обесценивания в начале года – Данилишин

На наличном валютном рынке предложение иностранной валюты превышает спрос, что является характерной тенденцией для начала января, сообщил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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Интервенции Нацбанка позволили нейтрализовать ситуативные колебания курса гривны на межбанке
Интервенции Нацбанка позволили нейтрализовать ситуативные колебания курса гривны на межбанке
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

После незначительного обесценивания в начале 2021 года во второй декаде января гривна укрепилась к доллару США. По данным Нацбанка, 12 января официальный курс гривны по отношению к американской валюте составляет 28,20 грн/$. О последних тенденциях на валютном рынке написал в Facebook председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, интервенции Нацбанка в первую неделю нового года были двусторонними, что позволило нейтрализовать ситуативные колебания курса гривны на межбанке.

"На наличном валютном рынке также наблюдается преобладание предложения иностранной валюты над спросом, что характерно для данного периода года", – отметил Данилишин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3782281575187951&id=100002184378189

4–6 января 2021 года Нацбанк Украины купил на межбанковском валютном рынке (.xlsx) $20 млн, столько же НБУ и продал.

Согласно официальному курсу НБУ, 12 января гривна подорожала относительно доллара США на восемь копеек (28,20 грн/$), курс гривны к евро вырос на 63 копейки (34,28 грн/€).

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, межбанк, курс валют, Богдан Данилишин, Нацбанк, курс гривны
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