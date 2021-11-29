Гривна упала к доллару и евро

Курс гривны к доллару упал на семь копеек – с 27,03 грн/$ до 27,10 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на семь копеек – с 27,03 грн/$ до 27,10 грн/$.

К евро украинская валюта тоже упала – с 30,34 грн/€ до 30,58 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,62 грн/10 руб. до 3,60 грн/10 руб.