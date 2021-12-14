Гривна выросла ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару вырос на 14 копеек, с 27,02 грн/$ до 26,88 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару вырос на 14 копеек, с 27,02 грн/$ до 26,88 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала с 30,45 грн/€ до 30,33 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю поднялся с 3,68 грн/10 руб. до 3,66 грн/10 руб.