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International Investor Awards 2020: ICU – лидер по управлению активами и корпоративному управлению в ЦВЕ

Финансовая группа ICU признана "Лучшей компанией по управлению активами в Центральной и Восточной Европе" по результатам опроса профильного международного издания Institutional Investor Magazine. Также ICU стала победителем среди компаний этого региона в номинации "Высокое качество корпоративного управления".

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Активы под управлением ICU составляют более $500 млн
Активы под управлением ICU составляют более $500 млн
Фото: пресс-служба ICU

Как отмечает Макар Пасенюк, соучредитель ICU, с каждым годом развивающаяся экономика Украины притягивает к себе все большее внимание инвесторов. 

"Мы рады быть причастными к этому результату. Фонды под нашим управлением в Украине занимают первое место по объему активов и доходности. А наш международный CIS Opportunity Fund – один из самых прибыльных в Центральной и Восточной Европе. По итогам 2019 года он принес вкладчикам 31,56% годовых в долларе", – комментирует Пасенюк. 

Всего активы под управлением ICU составляют более $500 млн. Из них, по данным Григория Овчаренко, управляющего локальными активами группы, более $70 млн – это средства украинских инвестиционных и пенсионных фондов.

"НПФы под нашим управлением всегда выходят на топовые позиции по доходности, в том числе НПФ "Династия" за время нашего управления на протяжении уже семи лет сохраняет абсолютное лидерство среди открытых пенсионных фондов. А среднегодовая доходность нашего "Фонда Облигаций" в размере 30.1% – лучший показатель в Украине среди облигационных инвестфондов", – отмечает Овчаренко. 

Не меньшее внимание в ICU уделяют развитию группы по международным стандартам корпоративного управления, что Institutional Investor также отметил наградой. 

"Признание коллегами и конкурентами высокого уровня и качества корпоративного управления нашей группы – это особо приятно и ценно. Принятие качественных управленческих решений и прозрачность системы корпоративного управления является бесспорным показателем зрелости группы и дает нам очевидную фору в глазах клиентов, особенно в регионе нашего фокуса, где уровень корпоративного управления еще не так высок в целом", – комментирует советник ICU по корпоративному управлению Оляна Гордиенко.

Победителей премии International Investor Awards выбирают читатели журнала – институциональные инвесторы, представители семейных офисов, глобальных банков и управляющие активами. Ознакомиться с полным перечнем победителей премии в 2020 году можно на сайте издания по ссылке.

В этом году бизнес-издание Global Banking & Finance Review, покрывающее финансовые рынки 150 стран из разных регионов, также признало успехи ICU в управлении активами. Группа получила премию от издания в номинации "Лучшая компания по управлению активами в Украине". Кроме того, ICU победила еще в номинациях от Global Banking & Finance Review – "Лучший брокер" и "Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью". 

Также НПФ "Династия" под управлением ICU был признан "Лучшим отрытым пенсионным фондом в Украине" согласно рэнкингу от Innovation & Excellence Awards 2020. 

Теги: финансы, награда, Макар Пасенюк, ICU
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