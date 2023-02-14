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Качественный переворот на рынке топлива: сеть АЗК UPG поставляет топливо ведущих НПЗ мира

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Основным поставщиком бензинов компания выбрала НПЗ в Роттердаме
Основным поставщиком бензинов компания выбрала НПЗ в Роттердаме
Фото: upg.ua

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину группа компаний UPG полностью отказалась от белорусского топлива и наладила поставку нефтепродуктов производства ЕС и других НПЗ цивилизованного мира. В частности, дизтопливо поступало из пяти европейских стран, а также из США, Индии и Тайваня, сообщает компания.

Основным поставщиком бензинов компания выбрала НПЗ в Роттердаме.

"В начале диверсификации поставок путь топлива в Украину длился более месяца, мы задействовали порты в Восточной Европе, куда танкерами доставляли топливо из портов-производителей и портов-хабов нефтепродуктов", – отмечает Владимир Петренко, основатель и владелец группы компаний UPG.

По его словам, общий пул продавцов топлива вместе со сжиженным газом для его компании составляет более 30 (среди которых Euronova, Unimot, Maersk Aegean, Motor Oil, InsaOil, Bulmarket, Bialchem, Glencore, Gaspeco и пул украинских поставщиков LPG). Среди производителей – известные нефтегазовые гиганты, такие как Total, Shell, SOCAR, Neste, Rompetrol и другие.

Топливо для сети АЗК UPG прошло порты Констанца (Румыния), Хельсинки (Финляндия), Антверпен (Бельгия), Гетеборг (Швеция), Гаривиль (США), Роттердам (Нидерланды) и другие.

"Приобретенный терминал по перевалке нефтепродуктов в Польше позволил нам оптимизировать логистические затраты поставки топлива в Украину и обеспечить бесперебойность поступления ресурса. Однако мы не останавливаемся: развиваем собственную логистику, развиваем инфраструктуру терминала, увеличивая его потенциал", – отметил Петренко.

Фото: upg.ua
Фото: upg.ua

Напомним, поставка UPG в 33 тыс. т дизтоплива производства Marathon Petroleum Corporation стала крупнейшей партией американского ресурса в Украине.

"Нападение России навсегда изменило судьбу миллионов украинцев, и фундаментальные изменения происходят в экономике Украины и Европы. Рынок топлива одним из первых продемонстрировал важность диверсификации, умение налаживать контакты с производителями нефтепродуктов и оптимизировать логистику на уровне правительств и трейдерских компаний. По нашим подсчетам, в 2022 году в Украину состоялись поставки светлых нефтепродуктов из 40 стран мира (23 – бензины, 36 – ДТ). В настоящее время продолжается оптимизация логистики топлива на фоне антироссийских санкций в Европе, инвестиции UPG в инфраструктуру в Польше дают надежду на отсутствие дополнительных расходов при поставках нефтепродуктов конечным потребителям", – сказал аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

Напомним, группа компаний UPG заключила соглашение на приобретение активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemicznе, в том числе морских терминалов в Польше.

Теги: бензин, Shell, Total, сжиженный газ, нефтепродукты, SOCAR, UPG, топливо, АЗК
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